Ocorre na noite desta quarta-feira (20), às 19h, a primeira edição de 2024 do projeto Nativismo em Cena. Na ocasião, se apresentarão na Sala Luís Cosme, localizada no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), na Capital, os músicos Gabriel Barros, Luis Gustavo Dallastra e Matheus Krummenauer, do Paysanos Trio, com a participação especial de Pirisca Grecco. A entrada é gratuita.