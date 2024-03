Marcelo Gross vai gravar o DVD Grossroads em dois shows no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 564), na Capital, espaço reaberto na terça-feira (19) após 10 anos fechado para reformas. As apresentações serão nesta quinta (21) e sexta-feira (22), às 20h, com ingressos a R$ 25, à venda pela plataforma Sympla.