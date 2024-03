A abertura da exposição O Mundo das Cores de Britto Velho marca nesta quarta-feira (27), às 18h30min, a inauguração do Espaço Cultural HPM, que fica no Hotel Praça da Matriz (Largo João Amorim de Albuquerque, 72), no Centro Histórico da Capital. Estarão à mostra 19 pinturas inéditas do artista gaúcho, que realiza sua primeira individual em cinco anos. A visitação, gratuita, vai até 27 de abril, mediante agendamento pelo WhatsApp (51) 98595-5690.