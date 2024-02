Raphael Rockenbach e banda se apresentam nesta quarta-feira (14), às 18h30min, no Sixteen Station Pub (Av. Benjamin Constant, 747), em Porto Alegre, com ingressos a R$ 25 via WhatsApp (51) 99797-2375. Acompanhado dos músicos Rafael Andreto (guitarra), João Noll (bateria) e Paulo Ricardo Guimarães (baixo), o vocalista, guitarrista e compositor explora no palco um repertório fortemente influenciado pelo rock porto-alegrense que marcou as décadas de 1980, 1990 e 2000. Entre suas faixas mais ouvidas, estão Baby, Não Me Leve a Mal e Essa Guria É um Problema, ambas pertencentes ao EP Baby, Não Me Leve a Mal (2019).