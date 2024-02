Para marcar os 10 anos de partida de Nico Nicolaiewsky, terá exibição inédita e exclusiva nesta segunda-feira (5), às 20h, o filme Onde Está o Amor – As Fitas Perdidas, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos na recepção do Multipalco, das 10h às 18h.