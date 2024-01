O cantor português António Zambujo e o violonista brasileiro radicado em Portugal Yamandu Costa retornam ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80, bairro Jardim Europa), em Porto Alegre, no dia 25 de janeiro, às 21h, para mostrar a conexão entre as músicas de ambos os países, que estão interligados por questões históricas e culturais. Os ingressos custam a partir de R$ 90 e podem ser adquiridos no site uhuu.com e na bilheteria do teatro. Sócios do Clube do Assinante que adquirirem entradas têm 50% de desconto para si e para um acompanhante, limitado a cem ingressos.