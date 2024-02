Integrando a programação do festival Porto Verão Alegre, a atriz Deborah Finocchiaro apresenta o espetáculo Caio em Construção neste sábado (20), às 20h, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Por meio de cartas, contos, poemas, depoimentos e música ao vivo, a atriz explora o universo de Caio Fernando Abreu, priorizando textos do autor que abordam a valorização da vida em todos os seus aspectos – além de apresentar uma versão mais tímida do homenageado: de um Caio mais vibrante e solar. Além de Caio em Construção, uma série de espetáculos compõe a programação do festival nestes dois dias. Bailei na Curva, Por Enquanto, R. Russo, Terra Sem Mapa e PQ Casamos? são alguns deles.