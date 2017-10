A abertura do 32º Natal Luz de Gramado será nesta quinta-feira (26) na Rua Coberta, a partir das 19h, com apresentação da orquestra da cidade. A organização da GramadoTur corre contra o tempo para montar todas as estruturas para os espetáculos após o temporal da semana passada. De acordo com o presidente da autarquia, Edson Nespolo, a Rua Coberta e o espaço do show de acendimento em frente ao Palácio dos Festivais ficarão prontos para o início da programação.