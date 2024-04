Em 2022, o percentual de crianças sem registro de nascimento no Rio Grande do Sul diminuiu para 0,27%, uma queda significativa em relação aos 0,34% registrados em 2021. Esses dados fazem parte da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, que foi divulgada neste mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa o menor número de nascidos verificado desde 2015.