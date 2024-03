Com um motorhome e um sonho: é assim que as gaúchas Luciana Mitri e Aline Luhring viajam pela Espanha em busca de histórias sobre brasileiras que empreendem em outro país. A aventura, que começou em fevereiro, é uma ação piloto de uma nova etapa do projeto Inspirando Mulheres Empreendedoras (IME), que completa cinco anos em 2024.