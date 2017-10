Gabriel Barboza / Divulgação

Nesta sexta-feira (20), cerca de 300 alunos de 13 colégios da Capital têm um encontro marcado na Escola Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi. O motivo é a apresentação das ações voluntárias que eles desenvolveram de maio a outubro ano no projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, movimento de voluntariado infanto-juvenil criado pela ONG Parceiros Voluntários há 14 anos, com chancela da Unesco.

O projeto mobilizou 268 escolas públicas e privadas do Estado, totalizando 8 mil estudantes e 288 tribos, que desenvolveram ações voltadas ao ambiente, à educação para a paz e à cultura. Entre outras coisas, os alunos fizeram trabalho voluntário em lares de idosos, criaram um audiolivro com histórias acessíveis para pessoas com deficiência auditiva e montaram uma horta comunitária.

A programação do encontro vai das 13h às 17h e contará com exposição de trabalhos, apresentações de dança, teatro e música. A Brigada Militar vai apresentar o Programa de Combate à Drogadição e, a Polícia Civil, o Papo de Responsa, um diálogo descontraído sobre violência, bullying nas escolas e o papel do policial na sociedade. Também faz parte da agenda um circuito de jogos cooperativos e homenagens aos educadores que acompanham as tribos nas escolas.