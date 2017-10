Quinta-feira. Enquanto muita gente só está pensando no final de semana, a internet só quer saber de memes e boas risadas. Por isso, a Hora do Café existe e apresenta os assuntos que foram destaques nas redes sociais:

O pior Museu de Cera do mundo?

Com sedes em vários países do mundo, o Museu de Cera é uma visita praticamente obrigatória para amantes de cultura pop e história. A filial de Lima, no Peru, viralizou nas redes sociais em fevereiro, mas por um motivo triste: suas estátuas falham ao tentar imitar celebridades como Miley Cyrus, John Lennon, Elvis Presley e Lady Gaga.

Nesta quinta (19), o local voltou a ser assunto no Twitter com repostagens de sites de fã-clubes da cantora do hit “Bad Romance”. Confira algumas das publicações sobre o Museu:

Primeira dama falsa?

As redes sociais são apaixonadas por teorias da conspiração. A mais recente delas envolve ninguém menos que Melania, a mulher do presidente dos EUA, Donald Trump. Na última sexta, o líder norte-americano fez um discurso sobre o furacão que passou por Porto Rico, mas os internautas se incomodaram com Melania (ou a sua dublê!) usando óculos escuros ao fundo.

Entre os argumentos usados pelos internautas, são a diferença da boca e do nariz de Melania em outros situações e a pose dela na última semana. Será mesmo?

Discussão sobre Stuart Little e Remy

Quem disse que dois ratos criados por Hollywood não podem ser motivo para uma boa discussão? E ainda mais sobre o caráter e personalidade de cada um? Podem sim, senhor! Nesta quarta (18), uma usuária do Twitter encontrou um debate quente entre outros dois internautas sobre a psicologia e o caráter de Stuart Little e Remy, o protagonista do desenho "Ratatouille".

Cartão amarelo para o molho barbecue

A primeira divisão do futebol australiano assistiu a uma cena bem curiosa no último dia 7, em vídeo que foi compartilhado diversas vezes nesta quinta. O mascote do time Central Coast Mariners, que é um molho barbecue, fez gestos obscenos para os torcedores do Newcastle Jets.

A empresa patrocinadora do clube não gostou nada e se pronunciou afirmando que deu "um cartão amarelo" ao homem que se fantasiou de molho no dia do jogo. No próximo dia 29 de outubro, o mascote está confirmado na partida.

Comemorar cartão?

O cartão amarelo do zagueiro Piqué durante o jogo do Barcelona não foi muito bem recebido pelos torcedores do clube no jogo contra o Olympiakos, pela Liga dos Campeões. Porém, dois torcedores do time espanhol pareceram não ligar muito para isso e comemoraram como um gol o ocorrido.