Aleksander Nascimento

1ª Copa da Cerveja

Porto Alegre é a capital brasileira com maior número de cervejarias artesanais. De 18 a 19 de novembro, ocorre na cidade o Festival de Cerveja POA, com mais de 50 marcas e uma dezena de opções gastronômicas. Antes disso, a partir do dia 16, tem um congresso com palestrantes nacionais e internacionais, feras na área. As marcas que quiserem participar da 1ª COPA DA CERVEJA, evento que faz parte do festival, têm até 28 de outubro para se inscrever. Confira mais informações no facebook.com/FestivaldaCervejaPOA.

Oktober no Olaria

As festas cervejeiras seguem até o final do mês de outubro. Neste sábado (21), a partir das 15h, o Nova Olaria (Rua Lima e Silva, 776, Cidade Baixa) é palco de mais uma celebração germânica, com cerveja artesanal e comidinhas típicas à venda. A entrada é gratuita e, como o lugar é coberto, a Oktober sai até com chuva. Para gerar menos lixo, os organizadores fizeram parceria com o pessoal do Meu Copo Eco (você compra o copo e usa o mesmo todas as vezes em que for beber).

Feira Multipalco

Uma tarde de domingo para ficar mais perto do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). Das 14h até as 19h, ocorre mais uma Feira Multipalco. A entrada é franca, e o evento ocorre no pátio do teatro, oferecendo produtos autorais, artesanato, roupas, brinquedos e gastronomia. Para as crianças, rola, na Concha Acústica, o projeto Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto, com a Cia. Teatral. O evento é finalizado em grande estilo com o show Especial Cássia com a banda Os Eller's.