Uma palestra, um jantar temático e uma incursão a uma vinícola no Interior estão entre as atrações para viajantes do Rio Grande do Sul nesta semana. Anote aí:

26 de outubro, quinta-feira — Às 19h, mais uma edição do Belezas do Mundo, com Beto Conte, sobre a Península Balcânica (Romênia e Bulgária), visita por ele no mês passado. Gratuito. Confirmar presença pelo (51) 4001-3000 ou mv@stb.com.br. Na Bazkaria (Comendador Caminha, 324, em Porto Alegre).

Na foto, o Bran Castle, na Transilvânia Beto Conte / Divulgação

27 de outubro, sexta-feira — A Tailândia será tema de jantar para um grupo de 10 a 20 pessoas, com trilha e ambiente preparados especialmente para a ocasião. O encontro será numa casa com muita história de família, na Rua Estácio de Sá, 76, em Porto Alegre. O Tailândia Lá em Casa está marcado para as 20h15min, e o jantar, comandado pela chef Aline Trevisan e pela jornalista Fernanda Dora, será servido entre 21h e 22h30min. Ingressos em https://goo.gl/sQFuVp

Tuk-tuk na Tailândia Aline Trevisan / Divulgação

28 de outubro, sábado — A vinícola Guatambu lança novo formato do Almoço Harmonizado, realizado uma vez por mês na propriedade de Dom Pedrito. A parrilla de entrecot de carne Hereford produzida na estância ganhará acompanhamentos elaborados pela chef e nutricionista Luiza Brandi, acompanhados pelos vinhos produzidos no lugar. Este será o último almoço harmonizado do ano. Antes da refeição, é feito um tour pela propriedade. Informações: visita@guatambuvinhos.com.br ou (53) 3243-3295.

A Estância Guatambu, em foto de 2005 Gilmar Gomes / Divulgação