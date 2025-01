Justiça dá liminar para Melo acabar com eleição direta nas escolas

A prefeitura de Porto Alegre obteve na tarde desta quarta-feira (22) uma liminar que permite acabar com a eleição direta para diretores de escolas municipais . Melo havia entrado na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a Lei nº 12.659/20, que prevê a escolha dos diretores por eleição direta. A liminar foi concedida pelo desembargador Ney Wiedemann Neto.

O desembargador invocou decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que reconhecem o direito de prefeitos e governadores nomearem livremente os diretores de escolas. Justificou que a norma municipal que estabelece a escolha dos diretores e vice-diretores de escolas públicas municipais por meio de eleição direta pela comunidade escolar afronta princípios constitucionais fundamentais, especialmente quanto à prerrogativa do Chefe do Poder Executivo Municipal de prover cargos em comissão. ‎