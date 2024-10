Faltou debate sobre questões ambientais na campanha

O debate desta quinta-feira (3) na RBS TV será a derradeira chance de os candidatos discutirem temas que, até aqui, passaram à margem da campanha eleitoral. Mesmo com a enchente que arrasou boa parte do Rio Grande do Sul, são escassas as referências ao meio ambiente e a prevenção aos desastres climáticos. Tem-se falado, e muito, de como impedir novos alagamentos, mas muito pouco sobre redução das emissões de gases do efeito estufa, substituição do combustível fóssil no transporte público, geração de energia solar, plantio (ou replantio) de árvores, criação de áreas verdes e destinação correta do lixo.