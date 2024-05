Saiu no Diário Oficial desta quarta-feira (22) a instrução normativa do IPE Saúde que abranda as exigências para atendimento dos segurados durante a vigência do estado de calamidade. O segurado que perdeu a carteirinha, por exemplo, pode ser atendido nos serviços credenciados informando apenas o número do CPF. Está garantida, também, a assistência aos recém-nascidos ou netos que ainda não tenham sido habilitados como dependentes.