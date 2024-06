Com lindas paisagens e uma natureza abundante, a retomada do turismo é um dos importantes pontos de reconstrução do Rio Grande do Sul, depois da enchente que assolou o Estado. Com sua reconhecida hospitalidade, o povo gaúcho tem no acolhimento a quem vem de fora uma de suas principais valências para impulsionar a economia. Agora, olhando para suas origens e sua essência, é preciso encontrar a força necessária para voltar ao prumo.