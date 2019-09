Oriente Médio Saiba por que os ataques na Arábia Saudita trazem risco duplo: de crise econômica e de guerra O 14 de setembro de 2019 pode ter efeito semelhante ao 11 de setembro de 2001, desta vez com crise no setor petrolífero e conflito entre sauditas e Irã, com envolvimento de Estados Unidos e Rússia