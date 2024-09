O Grêmio precisa pontuar acima de qualquer coisa

Às vezes o resultado será muito melhor que a atuação. E tudo bem, principalmente no momento que vivemos. Os resultados da 27ª rodada do Brasileirão foram terríveis para o Grêmio, que entrou em campo extremamente pressionado, e fez o que tinha que ser feito. "Ah, mas era o time reserva do Flamengo". Bom, não é problema nosso. Ao final da rodada, foram anotados mais três pontos para o Tricolor, e é isso o que importa.