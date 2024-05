Não existe um gaúcho que não tenha sido atingido direta ou indiretamente pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. O cenário é devastador. Não há como sequer pensar em futebol nesse momento. Adiar os jogos dos gaúchos, apenas, não basta. Entendo que uma paralisação seria prejudicial ao calendário dos clubes e da CBF, mas é impossível manter a bola rolando com o que estamos vivendo no nosso Estado.