Vai começar um dos campeonatos que eu mais gosto: o Brasileirão. Domingo (14), contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, será a primeira de 38 rodadas que teremos pela frente. Ano passado, apenas dois pontinhos separaram o Grêmio do título de campeão brasileiro. Embora já tenhamos duas, confesso para vocês que me incomoda demais ainda não termos conseguido levantar essa taça na Era dos pontos corridos.