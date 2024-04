Antes de qualquer coisa, preciso dizer que é estranho ver Edenilson com a camisa do Grêmio. Foram tantos anos no rival, que se tornava impensável vê-lo com as nossas cores, embora eu sempre tenha o achado bom jogador. Neste sábado (27), contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, ele poderá fazer a sua estreia pelo Tricolor.