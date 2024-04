Quando a direção do Grêmio anunciou Diego Costa como o centroavante da temporada, fiz duras críticas. Primeiro pelo que foi falado sobre o substituto do Suárez. Lembro do vice de futebol Antônio Brum dizendo que o centroavante provavelmente viria da Europa. Segundo pela demora, já que Diego estava livre no mercado desde o final de dezembro, quando saiu do Botafogo. Poderia estar aqui desde janeiro, com pré-temporada, jogando Gre-Nal, etc...