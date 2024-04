Não há time que se sustente com tantos gols sofridos. Esse foi o principal problema do Grêmio na temporada passada, quando tomou absurdos 56 gols no Brasileirão de 2023. O rebaixado Santos sofreu menos que a gente, 54. Bastou apenas uma rodada pra que esse filme de terror viesse à tona na minha cabeça. É inadmissível que Renato ainda não tenha conseguido corrigir.