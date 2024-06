Ao que tudo indica, Mauricio está indo para o Palmeiras. Serão mais de R$ 4o milhões que virão aos cofres colorados, uma bela grana por um jogador que foi trocado por Potker, lá em 2020. Só que ele fará falta. Não o último Mauricio, que jogou pouco, possivelmente pensando mais no seu futuro do que propriamente no time colorado. É humano. Uma transferência mexe com a cabeça de qualquer jogador.