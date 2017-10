O Grêmio é mais time do que o Barcelona. É o favorito para passar à final da Libertadores . Renato contará com todos os jogadores para montar a equipe. É a volta do esquema que encantou o Brasil.

O Barcelona está se achando o "exterminador" do futebol brasileiro. E, até agora, eles têm motivos para pensarem assim. Na fase de grupos, empataram em casa com o Botafogo e venceram por 2 a 0 no Engenhão. Depois, eliminaram o Palmeiras e o Santos, tudo isso dentro do Brasil.