Segundo os pesquisadores das universidades japonesas, Sidarta Gautama, que se tornaria Xaquiamuni Buda, fundador do budismo, nasceu no que hoje seria o dia 8 de abril. Contam os antigos que era filho tardio do Rei Sudodana e da Rainha Maia. Casados há anos, não tinham filhos. Lamentavam sua sorte e sempre faziam preces suplicando por um descendente.