Somos bípedes, mamíferas do sexo feminino pertencentes à família humana. Uma única espécie biológica e com inúmeras diferenças. Não somos iguais. Somos semelhantes e podemos reconhecer sentimentos e emoções mesmo em pessoas que vivem de maneira muito diferente da nossa. São muitos continentes, países, etnias, diferentes culturas, línguas, pensamentos filosóficos e espirituais. Religiões que poderiam nos unir são muitas vezes as causas e/ou desculpas para os afastamentos, os conflitos e as guerras.