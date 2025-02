Dólar sobe para novo patamar, mas perde força e estaciona em R$ 5,75

Depois de atingir a máxima de R$ 5,81 durante esta terça-feira (25), o dólar inverteu o sinal perto do fim da sessão e fechou em R$ 5,755, com oscilação (quase invisível) de 0,01% para baixo .

O resultado da prévia da inflação, apresentado durante a manhã , fez a cotação subir no início do pregão. Ainda houve efeito da informação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve liberar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para demitidos que usaram o saque-aniversário . A medida tem potencial de manter a inflação acima da meta por mais tempo, o que desvaloriza o real.

No entanto, acenos positivos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a responsabilidade com as contas públicas acalmaram o mercado: