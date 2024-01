A conta do déficit primário de R$ 230,5 bilhões em 2023 teve anabolizantes: desse total, R$ 92,4 bilhões corresponderam ao pagamento dos precatórios pedalados em 2021. Sem esse custo extra, o rombo nas contas públicas do ano passado teria sido de R$ 138,1 bilhões, equivalentes a 1,3% do PIB.