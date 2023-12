Os sorrisos de Mona Lisa nas fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (que representa a chefia de governo do bloco) sinalizavam que a ambição de anunciar avanços no acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia até a próxima quinta-feira (7) havia se desfeito.