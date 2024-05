O Grêmio confirmou as situações físicas de dois atletas do elenco. A péssima notícia é a nova cirurgia que Jhonata Robert será submetido. O meia-atacante passará pelo quarto procedimento no joelho esquerdo. O Tricolor não apontou um prazo de recuperação. Uma pena que o jovem de 24 anos não consegue retomar a carreira.