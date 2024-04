O Gauchão terminou. O Grêmio foi campeão com justiça, mas já é passado. Os desafios da temporada agora são outros. E muito mais difíceis. A largada na Libertadores é bem ruim. Duas derrotas. E terá no dia 23 um jogo decisivo em La Plata contra o Estudiantes. Vale a sobrevivência na competição.



A estreia no Brasileirão contra o Vasco, em São Januário, foi de muito pouco futebol. No horizonte, ainda há um início de Copa do Brasil. Tomar gol em todos os jogos coloca uma pressão grande no ataque, que precisa ter um alto índice de efetividade e fazer mais do que leva.