O Grêmio conquistou uma vitória muito importante na segunda rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (17). O Athletico-PR, que estreou com uma goleada por 4 a 0 sobre o Cuiabá, até levou algum perigo no primeiro tempo. Perdeu algumas chances para marcar. Mas sem sobressaltos para Marchesín. O gol marcado por Cristaldo, com assistência de Pavon, acabou sendo fundamental para tranquilizar o ambiente da Arena.