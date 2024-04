O Inter pretende montar uma logística especial para o duelo contra o Delfín, no Equador, nesta quinta-feira (25). A delegação colorada volta para Porto Alegre logo após a partida em Manta. O jogo começa às 23h no horário do Brasil. A instituição do voo fretado é uma medida fundamental para dar conforto máximo e descanso ao elenco. É o caro que sai barato. Até porque a maratona de partidas do calendário brasileiro é insana.