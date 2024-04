Vivemos a era do cancelamento e do linchamento virtual. Aliás, não há nada mais tóxico no mundo atual do que as redes sociais. Diria mais, é um ambiente insuportável. Qualquer coisa que se diga, dos mais variados assuntos, sempre haverá alguém para discordar.

Até aí, tudo bem. Faz parte o debate de ideias, quando em alto nível. Mas o problema é que a questão acaba sendo muito pior.