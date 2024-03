Um milhão de euros. Esse é o valor para Daniel Alves deixar a Penitenciária Brians 2 e poder esperar em liberdade o julgamento dos recursos à pena de quatro anos e meio a que foi condenado em fevereiro. O resultado do pedido apresentado pela advogado de defesa, Inés Guardiola, saiu exatamente no dia em que se completavam 14 meses de detenção do jogador, pela acusação de estupro de uma jovem de 23 anos em um lavabo da área VIP da boate Sutton, em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro. Tão logo Daniel deposite a fiança, sairá pela porta da frente da penitenciária. O que, projetam todos, acontecerá nesta quinta-feira (21).