Com a saída de Luan, já anunciado pelo Vitória, a camisa 7 do Grêmio ficou vaga. O número é histórico no clube, basta lembrar que, além do Rei da América de 2017, dois outros nomes emblemáticos também a vestiram: Renato Portaluppi e Paulo Nunes. O Tricolor já definiu quem será o detentor desta quase honraria gremista em 2024.