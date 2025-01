Carbonero fez o segundo gol colorado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Mesmo com um jogador a mais desde o início do jogo, o Inter teve dificuldades para arrematar e só conseguiu derrotar o São José no finalzinho, com as mudanças feitas pelo técnico Roger Machado.

Com mais três pontos importantes, o Colorado segue líder do Grupo B. Está bem encaminhado para a classificação e muito vivo na briga para tentar garantir as decisões no Beira-Rio.