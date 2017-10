Foi com o pé direito que a 84ª Farm Show, Exposição Agropecuária de Dom Pedrito, deu a largada, nesta quinta-feira, nos remates. O 45º leilão da Guatambu, Alvorada e Caty encerrou com faturamento de R$ 2,02 milhões – ante R$ 1,7 milhão em 2016. No total, foram vendidos 415 animais.

Para o pecuarista, a estratégia de divulgar com antecedência os vídeos feitos com os animais a serem colocados em pista ajudou a driblar a crise:

Nas fêmeas braford, por exemplo, 75% das vendas foram para fora do Estado – com destaque para Paraná e Mato Grosso. As médias ficaram em R$ 11,05 mil para touros hereford e R$ 10,72 mil para os braford. Entre as novilhas hereford, a média foi de R$ 2,24 mil, e as braford, R$ 2,46 mil.