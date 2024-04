As redes "Zaffari's" lideram a lista de gaúchas no ranking nacional da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O maior faturamento é da Companhia Zaffari, de sede em Porto Alegre, mais conhecida pelo esquilo que tem no símbolo e, recentemente, criou a marca Cestto para atacarejos. Já em segundo lugar, ganhando posições, está o Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo, que tem o gauchinho na marca e é dono dos atacarejos com a bandeira Stok Center. As duas empresas são de ramos diferentes da família Zaffari. Saiba mais detalhes do ranking no comentário do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha desta quinta-feira (11), no vídeo acima.