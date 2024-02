O diesel volta à casa dos R$ 6 no Rio Grande do Sul com o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que passou a valer para todos os Estados em 1º de fevereiro. Desde então, o tributo recolhido subiu R$ 0,12, mas a elevação chegou menor à bomba. O litro do S10, com menos enxofre, aumentou R$ 0,08, para R$ 6,02 na média do Estado, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). Já o S500, combustível mais antigo, subiu R$ 0,10, para R$ 5,94.