A escola de filosofia inaugurada por Tales de Mileto (626-545 a.C.) instaurou um espírito de argúcia que animou muitas gerações de intelectuais para que seguissem transformando o mundo, criando conceitos e metodologias aplicadas ao pensamento especulativo e à vida social. Dessa escola, proveio Hipódamos de Mileto (496-408 a.C.), o primeiro pensador do urbanismo. Na ilha de Kós, próxima de Mileto, viveu o primeiro médico moderno, Hipócrates (460-370 a.C.), autor do célebre juramento e de uma nova medicina, analítica e laica. Hipódamos viveu na era em que as cidades gregas se reconstruíam após as Guerras Greco-Pérsicas (490-479 a.C.), e o faziam com o otimismo dos vencedores, animados pela aura de um regime revolucionário, a isonomia ateniense.