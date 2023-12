Eis, acima, o título em latim do tratado escrito pelo filósofo romano Tito Lucrécio Caro (c.99-c.55 a.C.) e que pode ser traduzido, de forma bem direta, por Como as Coisas São. É obra suprema da história do pensamento, herdeira e proclamadora do que de melhor produziu a filosofia grega, de sua aurora no mundo jônico, século VI a.C., ao apogeu, com Aristóteles (384-322 a.C.) e Epicuro (341-270 a.C.). Conhecer o mundo como ele é implica em conhecermo-nos como somos e podemos ser, e esta consciência nos leva ao caminho da felicidade. Há meta mais importante do que ser feliz?