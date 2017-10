Quem quiser conhecer mitologia grega, que comece lendo a Teogonia de Hesíodo, belamente traduzida por Jaa Torrano; nela, conta-se o surgimento do Kosmos, do Caos originário à dura era em que vivia e sofria o poeta. Hesíodo viveu no século VII a.C., e cantava como Homero, sobre um mundo repleto de deuses, heróis e feitos extraordinários, mitos de que gregos mais filosóficos logo começariam a duvidar. Hesíodo foi injustiçado por juízes corruptos e um irmão safado, o que o levou a denunciar a sociedade em crise. Uma de suas imagens mais assombrosas é quando descreve as distâncias cósmicas: "Nove noites e dias uma bigorna de bronze / cai do céu e só no décimo atinge a terra / e, caindo da terra, o Tártaro nevoento". É com esta imagem que podemos sentir a dimensão da crise atual: nada de fundo do poço, é bigorna de bronze caindo rumo ao Tártaro.