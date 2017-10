Com Marieta Severo (Sophia), Grazi Massafera (Lívia) e a noiva: solta o som, menina! Raquel Cunha / Globo

O clima de festa tomou conta dos bastidores de O Outro Lado do Paraíso com a participação da cantora Bruna Viola. No capítulo previsto para ir ao ar nesta terça-feira (24), ela entra em cena com o seu feminejo, no casamento de Clara (Bianca Bin) e Gael (Sergio Guizé).



Será no embalo de Moda da Pinga, uma das suas duas músicas que estão na trilha da nova novela das nove.





Outra canção que também promete emplacar na trama é Você Não Sabe. E tem clima de romance, ouve só.





Casamento the flash!

Sim, a mocinha vapt-vupt já vai se casar com aquele que virá a ser o seu algoz na trama que estreou na segunda-feira (23). Na noite de núpcias, Gael abusa da noiva levantando o debate da violência contra a mulher.

Por enquanto, tudo são rosas. Mas, logo, vai virar pedreira!

A trama tem, pela frente, o grande desafio de manter a audiência de A Força do Querer no horário nobre da Globo. Saudade do novelão de Gloria Perez?

Calma que O Outro Lado do Paraíso está recém esquentando

O casamento de Clara e Gael acontece em um barco no Lago de Palmas — é tradição os moradores da região realizarem suas festas em barcos nesta localidade. Uma parte da sequência foi gravada por lá, e a outra, no Rio de Janeiro, onde Bruna entrou em cena animando a galera.

Nos bastidores da gravação, os atores aproveitaram o intervalo para curtir e dançar com a cantora mato-grossense. Bruna foi pura simpatia no set e, rapidamente, se entrosou com o elenco.

Pontinha como atriz-cantora Raquel Cunha / Globo