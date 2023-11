Isabel – Eu não sei o que fazer da minha vida. Sou um fracasso total. Tudo o que fiz até agora não me valeu de nada, de nada valeu todo o tempo de estudos, de trabalhos e de sacrifícios, indo e vindo de empregos como babá, empregada doméstica, cozinheira, cuidadora de pessoas doentes, aguentando desaforos de brancos até passar nesse concurso para o Judiciário, de nada valeu. Tem um poeta que diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Acho que minha alma é minúscula, do tamanho de um grão de arroz. Nunca quis ter filho, também nunca quis me casar; mas, ao mesmo tempo, não queria ficar velha e solteirona como minha tia Maria. Ela mesma dizia que uma mulher deve casar para cumprir sua função no mundo. Foi assim que conheci o Zacarias, no Judiciário, e resolvi casar.