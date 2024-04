Guilherme Martin conseguiu chegar a La Paz para ver a estreia do Grêmio pela Libertadores. E agora está na saga de seu retorno. O atual objetivo do gremista, que rodou quase 3 mil quilômetros para assistir ao time do coração no oeste do continente, é estar em Porto Alegre a tempo de entrar na Arena para assistir à final do Gauchão.