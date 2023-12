A vitória por 3 a 1 do Inter contra o Botafogo teve um gol anulado que causou muita polêmica. O time colorado vencia a partida por 1 a 0 quando o lance ocorreu. Enner Valencia entrou na área, fez o toque para tentar o drible, a zaga tentou cortar e a bola sobrou para Alan Patrick marcar. A assistente Fifa Neuza Inês Back levantou a bandeira no campo por impedimento do camisa 10 e o VAR confirmou a marcação.